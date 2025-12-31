Jovem que matou namorado e amiga está em penitenciária feminina de SP

Terra

Geovanna Proque da Silva, que atropelou e matou o namorado e uma amiga dele em São Paulo está presa preventivamente na Penitenciária Feminina Sant'Ana, na zona norte da capital paulista.

Informação foi confirmada pela SAP (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária). A Justiça converteu a prisão de em flagrante em preventiva após o crime, que ocorreu na madrugada de domingo.

Geovanna foi presa após matar o namorado e amiga dele. Ela perseguiu a moto na qual Raphael Canuto Costa, 21, e Joyce Corrêa da Silva, 19, estavam e os atropelou. O caso aconteceu na rua Professor Leitão da Cunha, no bairro do Campo Limpo, zona sul da cidade.