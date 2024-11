Jovem que teria assassinado homem em bar de Ladário é preso

Delegacia de Ladário

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira, 14, um jovem de 22 anos suspeito de assassinar um homem de 35 anos em um bar de Ladário, no último domingo, 10. A vítima foi atingida com duas facadas no abdômen.

Segundo a polícia, por volta das 4h de madrugada, suspeito e vítima estavam ingerindo bebida alcoólica em frente à residência do autor, nas esquinas da ruas Pedro Felicidade com rua Felopa Aurora, bairro CEAC, momento em que tiveram um desentendimento, e que rapaz foi ao interior de sua casa, buscou uma faca e desferiu os golpes na vítima.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Santa Casa em Corumbá, tendo ficado internada no Centro de Tratamento Intensivo até a quarta-feira, 13, mas não resistiu e morreu.

Após o deferimento do pedido de prisão preventiva por parte do Poder Judiciário, o Setor de Investigações Gerais de Ladário empreendeu busca e logrou êxito em localizar o autor do delito para efetuar a prisão, tendo este sido encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que a população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número 67 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.