Jovem sofre ferimentos após ser agredida com capacete em Aquidauana

Vítima foi atendida pelos bombeiros / Divulgação

Na madrugada de domingo, 18, por volta das 03h01min, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi chamada para atender uma ocorrência de agressão física. Ao chegarem no Bairro da Exposição, os bombeiros encontraram uma mulher de 20 anos com um ferimento corto-contuso na região do supercílio direito. Segundo a vítima e testemunhas, a lesão foi causada por um golpe com um capacete.

Os profissionais de emergência realizaram um curativo compressivo e transportaram a vítima ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde recebeu os devidos cuidados médicos. Apesar da gravidade da situação, a vítima optou por não registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.