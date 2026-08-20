Jovem suspeito de matar mulher com golpes de foice é preso próximo à BR-163

Suspeito estava a caminho de Jaraguari e pretendia se esconder em uma fazenda / Divulgação/Polícia Civil

Um jovem de 19 anos foi preso a caminho de Jaraguari, na manhã desta quinta-feira (20), suspeito de ter matado Joseane Oliveira Nunes, de 33 anos, com golpes de foice. A vítima foi assassinada dentro de casa, na região do bairro Tiradentes, em Campo Grande, na noite de quarta-feira (19). Ela deixa três filhos.

Após receber a informação de que o jovem havia fugido, a polícia iniciou as diligências. Ele foi localizado em um posto de combustíveis em uma estrada, sentido Jaraguari, nas proximidades da BR-163, em ação conjunta de agentes locais da Polícia Militar com o SIG (Serviço de Investigações Gerais) e a 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) da capital.

Os policiais foram informados de que o suspeito estava a caminho de Jaraguari e pretendia se esconder em uma fazenda. Ele foi detido e encaminhado para a 1ª Deam, em Campo Grande, onde permanece à disposição da Justiça.

Joseane já tinha procurado ajuda

Durante a investigação, a Polícia Civil identificou que a vítima já havia procurado os órgãos de proteção em razão de episódios de violência doméstica.

Em julho deste ano, Joseane registrou um boletim de ocorrência e solicitou uma MPU (Medida Protetiva de Urgência). Dias antes do feminicídio, porém, manifestou formalmente interesse na revogação da medida, procedimento realizado pelos meios previstos na legislação.

No entanto, a Polícia Civil reforçou que a revogação da medida não representa renúncia à proteção estatal e não pode ser interpretada como responsabilidade ou culpa da vítima pelo crime. A corporação destacou que situações de violência doméstica podem envolver o chamado ciclo da violência, marcado por episódios de agressão, períodos de reconciliação, promessas de mudança e momentos de aparente tranquilidade. Essa dinâmica pode dificultar o rompimento da relação violenta e influenciar decisões tomadas pela vítima.

Orientação

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as medidas protetivas são instrumentos importantes para preservar a integridade e a vida de mulheres em situação de violência.

A orientação é que, diante de ameaças, agressões ou qualquer situação de risco, a mulher procure imediatamente a rede de proteção e comunique o caso às autoridades, para que os riscos sejam avaliados e as providências necessárias sejam adotadas.

A corporação também reafirmou o compromisso com a investigação de crimes de feminicídio, a responsabilização dos autores e o fortalecimento das ações de proteção às mulheres. Por fim, lamentou o crime e manifestou solidariedade aos três filhos da vítima, familiares e amigos.

A investigação sobre o caso prossegue para esclarecer todas as circunstâncias do feminicídio - o quarto deste ano em Campo Grande e o 22º em Mato Grosso do Sul.