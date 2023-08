Jovem tem moto roubada por assaltantes e policia age rápido em Anastácio

O jovem relatou que havia estacionado sua motocicleta vermelha na calçada / Divulgação

Na manhã deste domingo, dia 27, um jovem de 21 anos foi vítima de um assalto no bairro Jardim Progresso, em Anastácio. A vítima teve sua motocicleta Honda Fan 160 roubada em frente à sua residência.



De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem relatou que havia estacionado sua motocicleta vermelha na calçada, quando foi surpreendido por dois assaltantes. Os criminosos estavam em uma motocicleta aparentemente sem retrovisores e de cor vermelha, modelo Honda 150. O condutor da motocicleta criminosa possuía uma tatuagem no pescoço e sacou uma pistola, ameaçando o jovem e anunciando o roubo. O passageiro assumiu o controle da moto roubada, e a dupla fugiu em direção à área central da cidade.



Após o fato, a vítima entrou em contato com a Polícia Militar, que rapidamente iniciou as buscas pelos suspeitos.

Com informações que um motociclista com as mesmas características do autor do assalto foi visto nas proximidades do posto de saúde Arapongas, as equipes policiais seguiram o rastro do criminoso até uma área de mata no bairro Cristo Rei, frequentemente utilizada como esconderijo para produtos provenientes de furtos e roubos. Após uma busca na área, os agentes localizaram a motocicleta roubada.

Em sequência, o autor do roubo foi encontrado e detido, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia de Anastácio.