Jovens ficam feridos após capotamento no centro de Campo Grande

Henrique Kawamanini, Campo Grande News

Três jovens ficaram feridos após um carro Volkswagen Gol capotar após colisão com um veículo Fox, na manhã desta quarta-feira (10), no cruzamento das Ruas Castro Alves e 7 de setembro, no Centro de Campo Grande.

Os feridos, segundo o Campo Grande News, receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e duas precisaram ser levadas a unidades de saúde.

As três vítimas ocupavam o Gol e uma delas conversou com a reportagem do Campo Grande News no local. Ainda nervosa, ela contou que ocupava o banco de trás e conseguiu sair sozinha mesmo com o teto do carro para baixo. "Estávamos descendo pela 7, sentido a Joaquim Murtinho, quando o Fox furou a preferencial", disse. A jovem apresentava escoriações.

Com o impacto, o veículo capotou e parou a cerca de 24 metros do local do primeiro impacto com o Fox. Estilhaços ficaram no trajeto.

A outra passageira, do banco da frente, também conseguiu sair sozinha. Ela bateu a cabeça e foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon. Já a motorista precisou ser retirada do carro pelos bombeiros, com suspeita de fratura no pé. Ela foi encaminhada para a Santa Casa.

Por conta do acidente, o trânsito na 7 de Setembro, sentido a Rua Joaquim Murtinho, está fechado.