Jovens são flagradas tentando levar maconha para o MT

Jovens foram flagradas com drogas / Osvaldo Duarte/Dourados News

Jovens foram flagradas com drogas na manhã dessa quinta-feira, dia 20, em Dourados. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), realizou fiscalização no Km 282 da BR-163, próximo à Vila São Pedro, e encontrou as suspeitas.

Conforme o Dourados News, a droga estava com uma mulher de 20 anos moradora em Cuiabá (MT), e uma adolescente de 14 anos, residente em Coxim.

Na mochila delas os agentes encontraram 40 quilos de maconha e seis quilos de skunk.

Questionadas, disseram ter sido contratadas para levar o entorpecente até Cuiabá e pelo transporte receberiam R$ 6 mil.

Ambas foram encaminhadas para a Daij (Delegacia de Atendimento à Infância, Idoso e Juventude). A adulta foi autuada e presa e a menor apreendida por tráfico de drogas.