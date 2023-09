Jovens são presos com tabletes de skunk em carro de aplicativo na BR-262

Droga apreendida / Divulgação

Um trio de jovens foi preso nesta segunda-feira, 25, com uma grande quantidade de droga escondida nas bagagens, durante uma viagem com carro de aplicativo de Corumbá a Campo Grande. Os suspeitos foram detidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no posto de fiscalização da BR-262.

Segundo a polícia, por volta das 17h, um Volkswagen Voyage com placas de Corumbá foi parado pela equipe. O condutor seria um motorista de aplicativo que aceitou a corrida da rodoviária da Cidade Branca a Campo Grande.

Durante a fiscalização, a polícia encontrou 10 tabletes de skunk, de origem boliviana, escondidos em malas. Dos jovens, de 19, 21 e 24 anos, apenas um confessou a posse da droga, dizendo que saíram da Bolívia para São Paulo.

O trio iria receber U$ 1 mil pela entrega. Ambos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal e vão responder por tráfico internacional de drogas e associação criminosa.