Jovens sÃ£o presos por sÃ©rie de roubos em Jardim

Delegacia de Jardim / Polícia Civil

A Primeira Delegacia de Polícia de Jardim prendeu, na manhã desta quinta-feira (20), dois jovens de 20 anos suspeitos de envolvimento em uma série de roubos ocorridos nas últimas semanas. As prisões foram realizadas após intensificação das investigações sobre crimes patrimoniais, com o objetivo de garantir maior segurança à população e reprimir ações criminosas na região.

Os suspeitos estavam sob monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares desde o dia 11 de fevereiro, após serem identificados como possíveis envolvidos em crimes anteriores. No entanto, eles continuaram a violar as determinações judiciais e, em 9 de março, foram flagrados descumprindo as medidas impostas. Além disso, os jovens foram reconhecidos como suspeitos de outro roubo registrado no dia 1º de março.

Com base nessas evidências, a autoridade policial comunicou o fato ao juízo competente e solicitou a decretação da prisão preventiva dos investigados. O pedido foi rapidamente deferido pelo Poder Judiciário, resultando na expedição dos mandados de prisão.

Após o cumprimento dos mandados, os dois jovens foram capturados e, após serem interrogados, serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Jardim segue com as investigações para esclarecer outros possíveis crimes relacionados aos suspeitos.