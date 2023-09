Ladrão de joalheria chegou a se esconder antes de trocar tiros com o Choque na Capital

Foi identificado como Luciano Rosa da Silva, de 47 anos, o bandido que morreu em uma troca de tiros com o Batalhão de Choque, na noite desta terça-feira (19), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele chegou a tentar se esconder na cozinha da residência, na rua do Bananal, antes de atirar contra a equipe policial.

Na casa onde o ladrão estava escondido, os policiais encontraram algumas das joias que foram levadas da joalheria, roubada na manhã de segunda-feira (18), ao lado de uma delegacia na região central da cidade.

Segundo informado pelo boletim de ocorrência, os policiais tomaram conhecimento de onde o veículo utilizado na fuga estava escondido. Ao chegarem no local, notaram que um homem ao avistar a viatura, correu para dentro da residência e mesmo com a ordem de abordagem, Luciano atirou contra a equipe.

Revidando a agressão, os militares também atiraram e acertaram a região torácica do suspeito, que caiu na cozinha. Desarmado e apresentando sinais vitais, o bandido foi encaminhado para o CRS (Centro Regional de Saúde) do Tiradentes, mas morreu minutos após dar entrada na unidade de saúde.

Os policiais recolheram a arma usada pelo criminoso, que se tratava de um revólver de calibre 38. Luciano tinha uma ficha considerável de passagens criminais, contendo violência doméstica, ameaça, homicídio no estado de Mato Grosso e seu último registro foi um crime de falsidade ideológica.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e fizeram também todos levantamentos e trabalhos.