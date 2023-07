Ladrão de pizzaria é preso com bandeira do flamengo em Corumbá

Material foi apreendido / Divulgação/ PMMS

Homem de 20 anos foi preso com um bandeira do flamengo, faca e marreta após furtar uma pizzaria no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Corumbá. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 26.

Segundo o boletim de ocorrência, era por volta das 00h23 quando populares informaram à equipe da Força Tática da Polícia Militar sobre o furto ao estabelecimento. O proprietário do local informou que 2 homens adentraram e levaram alguns objetos.

Em rondas um dos suspeitos foi localizado com uma TV 32 polegadas e uma mochila com uma bandeira do Flamengo e uma garrafa de bebida.

O outro envolvido não foi localizado. O proprietário da pizzaria contou que foram danificados a cerca elétrica e uma máquina de jogos, na tentativa de levar valores em dinheiro e bebidas e refrigerantes.

O caso foi registrado na 1° DP de Corumbá.