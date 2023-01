Ladrão é preso após arrancar grade de janela e furtar televisão na Vila Pinheiro

Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Ladrão, de 45 anos, foi preso na tarde de ontem (12), após arrancar a grade da janela e furtar uma residência na Vila Pinheiro, em Aquidauana.

A vítima, de 40 anos, contou à polícia que saiu para ir até a casa da irmã, no mesmo bairro, e quando retornou para casa, encontrou o cadeado do portão quebrado. Ao entrar no quintal, percebeu que a grade da janela havia sido arrancada.

O ladrão entrou no local pela janela e furtou uma televisão de 42 polegadas, ums secador de cabelo, chapinha e dois perfumes. Ele fugiu de bicicleta.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar e deram as características do ladrão. Durante rondas, ele foi localizado e, com ele, encontrados todos os pertences furtados da vítima.

O autor foi preso e levado para a delegacia.