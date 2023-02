Ladrão é preso após furtar carne moída de supermercados e esconder na cueca

Delegacia de Anastácio / Ronald Regis

Ladrão, que não teve a idade revelada, foi preso na semana passada após furtar dois supermercados em Anastácio.

Conforme apurado pela reportagem, os furtos ocorreram no mesmo dia. No período da manhã, o autor foi até um supermercado da cidade, furto carne moída e escondeu na cueca.

No período da tarde, o mesmo autor foi em outro supermercado e, novamente, furtou carne moída. Ele deixou o local com o pacote escondido na cueca, assim como no primeiro caso.

As ações foram flagradas por câmeras de segurança e entregues à polícia. Durante rondas, equipe da Polícia Militar localizou o autor. Ele estava em posse da carne e foi preso.