Ladrão furta bicicleta de estacionamento de supermercado em Aquidauana

Bicicleta furtada na noite desta terça-feira

Ladrão, ainda não identificado, furtou uma bicicleta do estacionamento de um supermercado de Aquidauana. O caso ocorreu na terça-feira (7).

Imagens de câmeras de segurança entregues à polícia mostram o rapaz, de camiseta branca, chegando no estacionamento do supermercado no bairro Santa Terezinha. Ele entra no mercado, sai rapidamente, pega a bicicleta e foge.

Conforme apurado pela reportagem, a bicicleta, de marca Colli, pertence a um adolescente de 17 anos e foi adquirida há pouco tempo.

O furto foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.