Ladrão furta cartões e faz compras de mais de R$ 500

Caso foi registrado na Delegacia / Google Street View

Bandido furtou cartões de banco de um casal e fez compras de mais de R$ 500 em Corumbá.

O homem de 23 anos e mulher de 21 anos denunciaram o caso à Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (13).

Conforme o Diário Corumbaense, os cartões estavam dentro de uma carteira deixada no carro do rapaz, no bairro Universitário.

O bandido furtou os objetos além de levar um aparelho celular. Em uma bicicletaria, o ladrão passou o cartão no valor de R$ 25,00; também fez compras em outro cartão dele e da esposa, chegando a mais de R$ 500 de prejuízo.

Quando registrava o boletim de ocorrência, um policial entrou em contato com a vítima, relatando que foi abordado um indivíduo que estaria utilizando os cartões e que com ele, também foi apreendido um celular.

O suspeito seria levado para a delegacia onde a ocorrência foi registrada