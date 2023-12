Ladrão invade casa de padre em distrito de Maracaju e leva R$ 8 mil

Ladrão levou dinheiro da casa do padre / Facebook/ Redes Sociais

Um ladrão invadiu a casa de um padre e furtou R$ 8 mil do sacerdote no Distrito de Vista Alegre, em Maracaju. O crime teria ocorrido na tarde do dia 25 de dezembro.

Conforme o Topmidianews, o boletim de ocorrência foi registrado e o padre contou que atua na Paróquia São Sebastião no distrito. O religioso destacou que ao chegar em casa, que fica no mesmo terreno da igreja, notou que três janelas e duas portas tinham sido arrombadas. Ele diz ter sentido falta de R$ 8 mil que estavam dentro de uma sacola.

Ainda segundo o site, testemunhas disseram que viram um suspeito branco, de calça jeans, camisa branca, boné e bota modelo escama com tatuagem no braço nas proximidades da igreja. A PM fez rondas na região, mas ninguém foi encontrado.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Maracaju.