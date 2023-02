Ladrão invade casa na Vila Bertolino e faz "limpa"

Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Uma casa localizada na Vila Bertolino, em Aquidauana, foi alvo de furto na madrugada de ontem (13).

À polícia, o morador da casa contou que estava em um pesqueiro em Bonito e, na manhã de ontem, recebeu uma ligação do vizinho. O homem contou que, por volta das 3h, ouviu um barulho na casa da vítima. Quando amanheceu, ele foi até o imóvel e percebeu que a janela estava arrombada.

A vítima retornou para Aquidauana e encontrou a janela do quarto arrombada. Do local, o ladrão levou uma televisão de 50 polegadas, uísque, vinhos, roupas de bebê, alimentos que estavam na geladeira e uma caixa com perfumes importados.

A vítima não tem suspeito do crime. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.