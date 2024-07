Ladrão invade casa pelo telhado e leva celular e TV em Aquidauana

Ilustrativa / Arquivo

Na madrugada de ontem, 23, um homem de 54 anos teve sua residência invadida no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

A vítima contou na delegacia que o criminoso entrou na casa pelo telhado ou pela janela, visto que um vidro foi arrancado e telhas foram removidas.

O proprietário constatou que um aparelho celular e uma televisão foram furtados.

Após verificar as imagens das câmeras de segurança de um vizinho, ele reconheceu o autor do crime.

O suspeito estava cumprindo pena no regime semiaberto, mas encontra-se foragido.

A vítima também está cumprindo pena no regime semiaberto e passa as noites no presídio.

Ele se comprometeu a solicitar ao vizinho o envio das imagens das câmeras de segurança para o número do Disk Denúncia da delegacia.