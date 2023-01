Ladrão invade chácara no assentamento Monjolinho e furta 70 quilos de carne

Delegacia de Anastácio / Ronald Regis

Homem, de 57 anos, morador de uma chácara no assentamento Monjolinho, a cerca de 50 km de Anastácio, procurou a polícia após ter a casa furtada.

Segundo o morador, ele deixou o local no dia 30 de dezembro e foi passar a festa de Ano Novo em Anastácio com a família. Ao retornar no dia 1º de janeiro, encontrou a casa aberta. Para entrar na residência, o bandido arrombou uma porta de madeira.

O morador encontrou o imóvel revirado e deu falta de 30kg de carne bovina e 40kg de carne suína que estavam no forno.

O caso ai ser investigado pela Polícia Civil.