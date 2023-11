Ladrão invade condomínio pela rede de esgoto e furta joias e perfumes

Viatura da Polícia Civil / Divulgação/Polícia Civil

O condomínio de luxo Damha, em Campo Grande, foi invadido na madrugada de sábado (11) por um ladrão que entrou no local pela rede de esgoto, conforme o Midiamax. A casa de uma médica foi alvo do autor, que furtou joias, perfumes e semijoias.



O crime aconteceu depois da meia-noite e foi percebido, quando o segurança do condomínio flagrou um homem suspeito pelas ruas do residencial com uma maleta que havia furtado da casa depois de arrombar a porta da residência. Com o ladrão estavam joias, semijoias, perfumes, relógios, sapatos, máquina de cortar cabelo e dinheiro.



O ladrão foi detido até a chegada dos policiais e quando os militares chegaram ao condomínio, o autor contou que invadiu o residencial pela rede de esgoto. Segundo o segurança do condomínio, o local é monitorado por câmeras e sensores.



Ele foi algemado já que estava alterado e levado para a delegacia. Os objetos furtados foram devolvidos a médica.