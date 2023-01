Ladrão invade e furta mais de R$ 3 mil de pizzaria

Caso foi registrado na Delegacia / Diário Corumbaense

Ladrão invadiu uma pizzaria e furtou mais de R$ 3 mil do local. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (17), e a pizzaria fica localizada na rua Geraldino Martins de Barros, entre as ruas Cabral e Joaquim Murtinho, Centro de Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, o caso ocorreu por volta das 4h30. O proprietário explicou à Polícia Civil que a pizzaria fica no mesmo imóvel em que reside, em uma parte reservada para fins comercial. Ele escutou um barulho e ao sair para ver, percebeu que tinha sido arrombados a grade e o miolo da fechadura da porta.

Ao verificar, viu que ladrão abriu a gaveta do caixa e furtou todo o dinheiro de vendas do comércio realizadas no final de semana, totalizando aproximadamente R$ 3.300,00. Ainda segundo o dono do estabelecimento, ele estava juntando o dinheiro para pagamento das contas do comércio.

Além do dinheiro, o ladrão também levou uma máquina de cartão e poderia ter furtado mais coisas e o comerciante não tivesse acordado. Um vizinho escutou barulho também e da sacada do prédio viu um vulto sair correndo.

O proprietário mencionou que em outra data já tinha ocorrido uma tentativa de furto, mas não foi registrado porque nada havia sido levado da pizzaria.