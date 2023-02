Ladrão invade Pestalozzi de Aquidauana e furta bicicleta

O Pantaneiro

Ladrão, ainda não identificado, furtou uma bicicleta que estava no pátio da Instituição Associação Pestalozzi de Aquidauana. O caso ocorreu na manhã de sexta-feira (4).

Imagens de câmera de segurança mostram o momento que o autor chega no local. Ele observa a movimentação, abre o portão, espera um pouco do lado de fora e entra no local. Rapidamente, ele puxa a bicicleta e foge.

A bicicleta que estava no local é de uma mãe que estava recebendo atendimento clínico.

Caso alguém conheça o autor ou veja a bicicleta, a Instituição pede que a polícia seja acionada.