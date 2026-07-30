Ladrão morre baleado após tentar furtar carro de casal de PMs

Ele teria apontado um revólver para o casal durante a abordagem; caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira em Campo Grande
Casal de policiais acionou equipes da PM após o homem ser baleado / Arquivo/PMMS
Um homem morreu baleado após tentar furtar o carro de um casal de policiais militares, na madrugada desta quinta-feira (30), na vila Carvalho, em Campo Grande. De acordo com o Midiamax, o suspeito, que não foi identificado, teria reagido à abordagem e apontado uma arma de fogo contra os proprietários do veículo, que efetuaram disparos.
O boletim de ocorrência aponta que os policiais estavam de folga e assistiam a um filme em casa quando ouviram o barulho do motor do Fiat/Uno sendo ligado no lado de fora do imóvel. Ao saírem para verificar a situação, encontraram um homem dentro do carro tentando levá-lo.
Ainda conforme o registro policial, o casal se identificou como policial militar e ordenou que o suspeito parasse. No entanto, ele teria sacado um revólver calibre .38 e apontado a arma em direção aos dois. Diante da situação, os agentes dispararam diversas vezes contra o veículo, atingindo, também, o homem.
Mesmo ferido, o suspeito conseguiu sair do automóvel e caminhou por alguns metros antes de cair. O PM acompanhou a movimentação e, ao perceber que ele havia caído, acionou equipes da Polícia Militar e o socorro.
Apesar de ter sido levado para a Santa Casa de Campo Grande pelo Batalhão de Choque, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.
Durante os trabalhos no local, os policiais encontraram o revólver utilizado pelo suspeito, contendo quatro munições intactas e duas deflagradas. Dentro do Fiat/Uno também foi localizada uma chave conhecida como "mixa", ferramenta frequentemente utilizada para abrir diferentes tipos de fechaduras e dar partida em veículos.
A Polícia Civil e a perícia realizaram os levantamentos no local da ocorrência. Foram apreendidas 23 cápsulas de munição calibre 9 milímetros deflagradas, além das armas dos policiais, do revólver do suspeito e do veículo envolvido. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
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