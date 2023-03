Ladrão quebra vidro e furta supermercado de Aquidauana

Vidro danificado / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Um supermercado localizado na Rua 7 de Setembro, no bairro Guanandy, em Aquidauana, teve a porta de vidro quebrada e furtado na noite da última segunda-feira, 27. Um militar do Exército Brasileiro, que estava de serviço, flagrou o crime e acionou a Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 23h30, o militar ouviu barulho de vidro de quebrando, pouco depois notou um homem fugindo de bicicleta. Após alguns minutos, o mesmo indivíduo voltou, entrou no supermercado e saiu com sacolas.

O responsável pela segurança do estabelecimento foi chamado no local. Não foi informado o tamanho do prejuízo e o que foi levado.

Rondas foram feitas no local, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Aquidauana.