Laudo confirma estupro de criança assassinada pelo padrasto

Casa onde vítima morava / Foto: Henrique Arakaki/Midiamax

A mãe, de 24 anos, e o acusado estão presos desde o dia 26 de janeiro. A prisão preventiva do casal foi decretada no dia 28 de janeiro, e em sua decisão o juiz relatou que os autores teriam tentado alterar as provas do crime caso fossem soltos.

“A prisão preventiva se justifica, ainda, para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade, imune a qualquer ingerência nefasta do agente. Destaca-se que, conforme noticiado nos autos, a criança somente foi levada para o Pronto Socorro após o período de 4 horas de seu óbito, o que evidencia que os custodiados tentaram alterar os objetos de prova.”

O homem está preso na Gameleira de Segurança Máxima, e a penitenciária para onde a mãe da menina foi transferida não foi informada por questões de segurança.