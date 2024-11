Lavrador e ajudante de serviços gerais são presos por estupro em MS

Prisão feita na segunda-feira / Divulgação



A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), durante o mês de novembro, participa da Operação Hagnos, coordenada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Na manhã de segunda-feira (4), policiais da Especializada seguiram em diligências na e na área rural do interior do Estado, onde efetuaram a prisão de dois homens condenados por estupro de vulnerável, ambos com sentença transitada em julgado.

O primeiro deles, um lavrador de 49 anos, condenado a 20 anos em regime inicialmente fechado, foi localizado em uma aldeia. Já o segundo, 39 anos, ajudante de serviços gerais, foi preso pelos policiais em um distrito.

*Cidade é ocultada em sigilo às vítimas.