Levantamento inicial não encontra tiros e polícia vai periciar sucuri encontrada morta

Sucuri encontrada morta / Reprodução, Campo Grande News

A PMA (Polícia Militar Ambiental) deslocou uma equipe nesta segunda-feira, 25, para averiguar a morte de uma sucuri, encontrada sem vida às margens do Rio Formoso, em Bonito, no domingo, 24. Durante levantamentos iniciais no animal, os agentes não localizaram perfurações ou indícios de que a cobra tenha sido morta a tiros.

Conforme o delegado titular da Polícia Civil de Bonito, Pedro Ramalho, ele, juntamente com uma equipe de peritos irão periciar a sucuri, na terça-feira, 26, verificar o que de fato ocorreu. “Se for comprovado que a morte foi provocada pelo ser humano, essa pessoa irá responder por crime contra a fauna”, explica o delegado.