Líder do PCC morre em confronto com a PM em Ribas

Arma de fogo encontrada com suspeito / Divulgação/PM

Um jovem de 26 anos, apontado como líder do PCC em Ribas do Rio Pardo, morreu na madrugada deste sábado, 2, em confronto com a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, conhecido como XT PCC, foi visto para polícia no bairro São João em atitude suspeita, segurando uma arma de fogo. Ele teria atirado contra os PMs, que revidaram os tiros.

XT foi atingido por dois tiros, foi levado para o hospital da cidade, mas não resistiu e morreu. Não há informações se houve policiais feridos.

O suspeito possui uma longa ficha criminal, com cerca de 25 passagens pela polícia por tráfico de drogas, corrupção de menores, receptação, furto, ameaça, lesão corporal e direção perigosa.