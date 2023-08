Lutadores de jiu-jitsu suspeitos roubo e estupro são transferidos para presídio de SP

Caso foi registrado na Deam / Henrique Arakaki, Midiamax

Os lutares de jiu-jitsu, Erberth Santos, de 31 anos, e André Pessoa, de 29 anos, presos por roubo e estupro de sete mulheres em Mato Grosso do Sul, foram encaminhados ao Presídio de Sorocaba, em São Paulo, nesta sexta-feira, 25. A dupla foi flagrada por câmeras de segurança invadindo a casa onde garotas de programa moravam.

Segundo a Polícia Civil, ambos passaram por audiência de custódia pelos crimes e foram levados ao presídio que recebe apenas criminosos contra costumes.

"O inquérito policial será encaminhado para Campo Grande, conforme despacho da juíza", informou a polícia do Estado com informações colhidas junto ao Delegado Carlos Antônio Antunes, da Delegacia de Boituva.

A dupla chegou em Aquidauana para participar de um evento esportivo. Eles também passaram por Corumbá, Miranda, Campo Grande e Três Lagoas.

A delegada da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), de Campo Grande e responsável pelo caso, informou que a dupla chegou na Capital no dia 21 de agosto e entraram em contato com uma das vítimas por um site de relacionamento.

No primeiro endereço, uma casa de massagem localizada no bairro Cabreúva, os lutadores estupraram duas mulheres e roubaram 14 aparelhos de celular e R$ 1 mil. Já no segundo local, uma casa de prazeres, no loteamento Costa Verde, eles agiram de igual forma. Chegaram como se fosse cliente, foram com as vítimas para os quartos e lá, com a utilização de faca e arma de fogo, as ameaçaram, praticaram sexo contra a vontade das vítimas e praticaram o roubo de dois aparelhos de celular, além de R$ 700.

Em Três Lagoas os autores fizeram seis vítimas e roubaram quatro celulares e R$ 1,5 mil. Nas duas cidades foram instaurados inquéritos policiais e representada pela prisão preventiva dos dois.

Além dos roubos qualificados e estupros, eles vão responder também por ameaça.