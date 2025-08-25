Maconha é encontrada em fundo falso de caminhonete na BR-158 de Brasilândia

PRF apreende 128 quilos da droga durante fiscalização
Motorista pretendia levar o entorpecente até Minas Gerais / PRF
Durante patrulhamento na BR-158, na noite da última sexta-feira, 22, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 128 quilos de maconha que estavam escondidos em um compartimento oculto no assoalho de uma caminhonete, na altura do anel viário de Brasilândia.
A droga foi descoberta após os policiais abordarem o veículo e notarem que o condutor apresentava informações contraditórias sobre a viagem, além de demonstrar nervosismo durante a entrevista. A atitude levantou suspeitas, levando a equipe a realizar uma fiscalização minuciosa.
Na caçamba da caminhonete, os agentes encontraram um fundo falso que escondia 149 tabletes de maconha, totalizando cerca de 128 quilos.
Ao ser questionado, o motorista confessou que deixou o veículo em Dourados, onde o compartimento foi carregado, e que o destino final seria Uberlândia (MG), onde ele receberia pelo transporte da droga.
O homem foi detido e encaminhado, junto com o veículo e o entorpecente, para a Delegacia da Polícia Civil de Brasilândia, onde foram realizados os procedimentos legais.
