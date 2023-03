Madrasta e pai são presos por torturar e matar menina de 2 anos no RJ

Criança foi torturada e morta / Divulgação/ g1

Marcos Vinicius Lino e Patricia André Ribeiro, pai e madrasta de uma menina de 2 anos, foram presos por torturar e matar a criança na residência localizada na zona oeste do Rio de Janeiro-RJ. Eles deixaram a menina sem comer por três dias.

Conforme o g1, o pai nega as agressões e diz que tudo “é um erro”e a madrasta diz que a enteada se machucou caindo. A

A delegada Márcia Helena Julião, titular da 43ª DP (Guaratiba), disse que Quenia Gabriela Oliveira Matos de Lima, de 2 anos, apresentava 59 lesões pelo corpo. O pai disse em depoimento que a criança não se alimentava há pelo menos três dias.

“Em 40 anos de profissão, este é o caso mais terrível e desumano com que deparei na vida”, afirmou Márcia.

“Não havia um local nessa criança que não tivesse lesão: a cabeça, a orelha, o tórax, as pernas. A criança estava toda machucada. Como alguém consegue fazer isso com um serzinho tão frágil e indefeso?”

Médica denunciou

O caso surgiu quando uma médica da Clínica da Família Hans Jurgen Fernando Dohmann, em Guaratiba, procurou a distrital ao ver o estado da criança, levada à unidade de saúde pelo pai na tarde de quinta. Segundo a profissional, Quenia tinha morrido pelo menos uma hora antes de o pai dar entrada.

A médica, no depoimento à polícia, disse que a causa da morte foi “grave agressão física e provável abuso sexual” e detalhou as lesões: 12 no rosto, 17 no abdômen, 16 no dorso, 6 nos braços e 7 nas pernas. Ela destacou uma queimadura no umbigo e uma fissura no ânus da menina.

Ainda segundo o g1, os Policiais foram até a clínica e deram voz de prisão a Marcos Vinicius Lino e a Patricia André Ribeiro, o pai e a madrasta de Quenia. Eles responderão por homicídio.

“O crime bárbaro chocou a todos os policiais desta unidade e causou grande comoção, diante dos atos cruéis de tortura”, destacou a delegada.