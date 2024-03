Mãe ainda mantém esperança após polícia não encontrar corpo em escavação

Jornal O Pantaneiro

Na manhã desta segunda-feira, 18, a polícia civil realizou uma operação de busca e apreensão em um terreno no bairro Arara Azul, com o objetivo de encontrar vestígios do corpo de Cláudia dos Santos Ofemite. A escavação fez parte dessa busca, porém, nada foi encontrado.

No dia do desaparecimento, Cláudia trajava blusa, shorts marrom e estava descalça. Guarnição da Polícia e do Corpo de Bombeiros efetuaram várias buscas na região do Bairro Arara Azul, onde a criança reside, porém, não obtiveram êxito.

De acordo com a delegada Isabelle Sentinelo, a polícia tinha informações de que a menina teria sido jogada em um poço artesiano.

"Este é um caso antigo de desaparecimento de uma menina, há mais de 10 anos. Surgiram novas informações de que a menina teria sido jogada em um poço. Foi feito um pedido de busca e apreensão, e a escavação foi realizada até o limite possível, para não comprometer a estrutura da casa e a segurança de todos os envolvidos. Infelizmente, não foram encontrados vestígios." Escavação em um poço artesiano no Bairro Arara Azul em Aquidauana — Foto: Ronald Regis

O Jornal O Pantaneiro conversou com a mãe de Cláudia, Lucimara Lopes, que disse continuar com esperança de encontrar sua filha.

"É o que mais desejo, ter notícias da minha filha."

A delegada responsável pelo caso incentivou qualquer pessoa com informações relevantes a denunciar para a polícia, indicando uma abertura para colaboração da comunidade no esclarecimento do caso.