Mãe com mandado por homicídio é presa e bebê é entregue ao Conselho Tutelar em MS

Caso registrado na Depac de Dourados / Imagem Ilustrativa / Reprodução / Dourados News

Na noite de sábado,10, uma mulher foi presa em Dourados após a Guarda Municipal atender uma ocorrência de possível maus-tratos a uma criança de 1 ano e 4 meses. Durante a abordagem, foi constatado que havia dois mandados de prisão em aberto contra ela, incluindo um por homicídio. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar acionou a Guarda Municipal após denúncias sobre a situação da mãe e do bebê. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher sentada na calçada, com a criança no colo. Ela apresentava sinais claros de embriaguez, com odor de álcool, fala descoordenada, instabilidade ao caminhar e comportamento agressivo.

Durante a conversa com os agentes, a mulher relatou que havia ingerido bebida alcoólica em um bar. Os guardas também observaram que ela manuseava o bebê de forma desajeitada e, em determinado momento, quase deixou a criança cair, conforme o Jornal Midiamax.

ós checagem nos sistemas policiais, foi confirmado que a mulher era procurada pela Justiça. Ela foi conduzida à delegacia, acompanhada do filho, que seguiu no banco dianteiro da viatura, e não apresentava lesões aparentes.

Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, os mandados de prisão foram cumpridos, e o caso foi registrado como maus-tratos qualificados, por envolver uma criança menor de 14 anos. O bebê foi acolhido pelo Conselho Tutelar e seguirá sob cuidados das autoridades competentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!