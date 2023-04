Mãe de 14 anos apresenta 3 versões após morte de bebê de 2 anos em Aquidauana

Caso segue sob investigação / O Pantaneiro

A adolescente de 14 anos, mãe da criança de 2 anos que morreu na noite de domingo, dia 2 de abril, apresentou três versões diferentes à Polícia Civil de Aquidauana.

O caso segue sob investigação e diversas pessoas já foram ouvidas. Segundo a Polícia, a menor que deu à luz ao menino aos 12 anos foi ouvida, assim como a tia, que ficou com o bebê por algumas horas e demais parentes próximos.

Também devem prestar depoimentos a conselheira tutelar que atendeu a ocorrência e os servidores da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

O caso veio a tona nessa segunda-feira, dia 3, e foi amplamente divulgado pela imprensa. A menor teria dito inicialmente a Polícia que o filho teria ficado com a tia paterna e que ela devolveu a criança de madrugada vestida apenas com uma fralda, alertando que teria de trabalhar pela manhã.

Ainda não há informações concretas sobre o pai da criança e em quais circunstâncias a menor engravidou aos 11 anos, dando à luz aos 12 anos. Importante lembrar que pela legislação brasileira manter relação sexual com menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável.

O caso

Uma criança de 2 anos morreu, na noite de domingo, dia 2, após ficar com a tia em Aquidauana.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe do menino tem 14 anos e foi com a criança para o hospital da cidade.

Ela relatou que havia deixado o garoto para dormir na casa da tia paterna. Por volta das 3 horas, a tia chegou com a criança vestida apenas com uma fralda, dizendo que não poderia ficar com a criança, pois precisava ir trabalhar de manhã.

A mãe percebeu que a criança estava gelada e a enrolou em um cobertor. Ela disse que percebeu que os lábios do menino estavam roxos.

A mãe acionou o Corpo de Bombeiros e a criança foi levada para o Hospital. A equipe médica realizou massagens de reanimação, mas a criança não resistiu.

O caso segue investigado.