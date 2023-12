Mãe de criança que caiu do 4° andar é presa em flagrante

Osmar Daniel, Campo Grande News

A mãe da criança de 4 meses que caiu da janela do quarto andar no condomínio CH8 no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, foi presa em flagrante por abandono de incapaz e lesão corporal dolosa. A prisão em flagrante ocorreu na noite de terça-feira (12).

Segundo o Midiamax, a altura aproximada do local de onde o bebê caiu é de 15 metros. De acordo com informações, três irmãos, sendo uma menina de sete anos, um menino de três e a bebê de três meses estavam sozinhos no apartamento. A mãe não estava no local no momento do ocorrido.

A menina de sete anos cuidava da irmãzinha. Ela estava com a bebê no colo e, ao se aproximar da janela, por algum motivo, a criança caiu. Crianças que brincavam no prédio, além de vizinhos, viram o momento em que a bebê caiu da janela.

Após a queda, a mãe apareceu no local. Ainda conforme informações, ela pediu que ninguém mexesse na bebê até a chegada do Corpo de Bombeiros. Porém, uma vizinha, que tem curso de primeiros socorros, se apresentou e fez o primeiro atendimento.

Ainda de acordo com informações, a criança já estava quase sem sinais vitais. A vizinha então fez massagem cardiorrespiratória na recém-nascida.

Com os sinais mais estáveis, a mãe, a vizinha e um outro morador levaram ela para atendimento no Hospital Regional. Durante o trajeto, a moradora continuou com o procedimento de reanimação na criança e foi ela que deixou a bebê na emergência do hospital.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e Civil foram acionadas. O local onde a criança caiu foi isolado pela polícia.

Conforme apurado, a mãe possui emprego fixo, porém, nos últimos dias, procurava por uma babá no grupo de WhatsApp do condomínio, para retornar ao trabalho. A criança está no Hospital Regional e a reportagem apura como está o quadro de saúde dela.