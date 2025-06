Mãe e filha ciclistas ficam feridas em acidente no B. Alto  

Acidente entre camionete e bicicleta foi atendido por guarnição do Corpo de Bombeiros no início da noite desta segunda-feira (9) / (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Mãe e filha ficaram feridas em acidente envolvendo uma camionete e uma bicicleta, no começo da noite desta segunda-feira (9). A ocorrência foi registrada às 18h45, no cruzamento das ruas José Bonifácio e Dos Ferroviários, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo informações da equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu o sinistro, o acidente foi um atropelamento e as duas vítimas, estavam em uma bicicleta. J.A.P., de 24 anos, estava conduzindo e, na garupa, estava a criança M.P.A., de apenas 3 anos.