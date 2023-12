Mãe é indiciada após permitir estupro de filha de 11 anos

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação PCMS

A mãe de uma menina de 11 anos e mais dois homens de 18 e 20 anos foram indiciados e vão responder pelo estupro da criança. O crime aconteceu durante o ano de 2022 em Brasilândia, mas as investigações foram concluídas nesta quarta-feira, 27.

Conforme divulgado pelo Cgnews, a menina teria mantido relações sexuais com os dois suspeitos com o consentimento da mãe. Durante as investigações, foi solicitado o exame sexológico na vítima que constatou o crime.

A polícia então concluiu que a mãe teria sido omissa no cuidado com a menina. Além disso, ficou comprovado que após tomar ciência dos abusos a mulher não fez nada. Os dois homens foram identificados e presos.

Ainda segundo o site, em interrogatório, eles confessaram o crime e afirmaram que a mãe da vítima autorizou que eles mantivessem relações sexuais com a menina. Agora, a mulher foi indiciada por estupro de vulnerável por omissão e os dois pelo mesmo crime de forma dolosa.