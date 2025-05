Mãe é levada à delegacia por suspeita de maus-tratos contra filhos em Aquidauana

Delegacia de Aquidauana / Divulgação

Uma mulher de 38 anos foi encaminhada à delegacia na manhã do último sábado, 10, suspeita de agredir fisicamente seus próprios filhos, entre eles uma criança com deficiência. O caso foi registrado no bairro Alto, em Aquidauana, por volta das 9h47, após denúncia recebida pelo Conselho Tutelar.

De acordo com o boletim policial, o conselheiro tutelar responsável acionou a Polícia Militar via 190 para solicitar apoio na averiguação de uma denúncia de maus-tratos envolvendo três crianças. Ao chegar à residência, os policiais encontraram a equipe do Conselho Tutelar já no local e a mãe das crianças em estado alterado.

Segundo os conselheiros, uma das crianças – que tem necessidades especiais – apresentava sinais visíveis de maus-tratos. Diante da gravidade da situação e da confirmação dos indícios de agressão, os agentes solicitaram a intervenção da PM para garantir a segurança das vítimas e a condução adequada do caso.

A mulher e demais envolvidos foram levados à Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!