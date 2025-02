Mãe e namorada são presas por tortura de criança e adolescente em MS

Caso segue sendo investigado / Reprodução/Jornal Midiamax

Duas mulheres, de 28 e 30 anos, foram presas na manhã desta quarta-feira (5), em Coxim, por tortura a uma adolescente de 13 anos e uma criança de 7 anos. Uma delas é mãe e a outra companheira.

Conforme o Jornal Midiamax, a Polícia Civil investiga o caso. No dia 18 de janeiro, a adolescente fugiu da residência da mãe e da madrasta e foi até a casa do pai, onde denunciou que ela e o irmão eram agredidos e maltratados.

A adolescente também contou que eram mantidos em cárcere privado. A adolescente e a criança apresentavam lesões pelo corpo. Dessa forma, o pai levou a adolescente para a delegacia.

Logo, as vítimas passaram por atendimento especializado e exames de corpo de delito. Os relatos ilustraram um cenário de horror, com rotina diária de agressões físicas e humilhações, havendo a tipificação no crime de tortura.