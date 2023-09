Mãe é presa após atirar na filha em pousada de Corumbá

Armas e munições apreendidas / Foto: Divulgação

Uma mulher, que não teve a idade divulgada, foi presa nesta quarta-feira, 6, com revólver calibre.38 municiado com três munições intactas, duas munições deflagradas e uma espingarda calibre .12, após atirar na própria filha, em uma pousada de Corumbá.

Segundo a Polícia Civil, a mãe realizou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima. A filha também relatou que goi agredida com pedradas nas costas, ao visitar a mulher no local. A suspeita toma remédios controlados, com transtornos de bipolaridade.

Durante a visita, o marido da vítima estava fazendo serviços de pintura para auxiliar a manutenção da pousada, e que em dado momento, a autora pegou pedras e arremessou em sua direção, causando escoriações. Em seguida, a mulher pegou uma arma de fogo e efetuou dois disparos próximo à vítima não acertando, porém, com a arma de fogo, desferiu uma coronhada em sua cabeça, causando lesão.

A filha procurou à delegacia, para denunciar o fato e os policiais se deslocaram até a Pousada e efetuaram a apreensão das armas de fogo e munições.