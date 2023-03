Mãe é presa por espancar bebê de 2 anos após pegar doce sem autorização

Delegacia de Corumbá

Uma menina de 2 anos foi espancada pela mãe, no sábado (18), ao pegar um doce sem autorização, em uma conveniência de Corumbá. Moradores flagraram as agressões e acionaram a Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe estava na conveniência fazendo lanche, quando a bebê teria pego um doce, momento que a mulher passou a bater com tapas e puxões de cabelo.

Uma pessoa se prontificou a pagar pelo doce, mas a mulher continuou as agressões. Quando a polícia chegou, ela se justifico dizendo que teria ficado nervosa por não ter dinheiro para pagar o doce.



A criança tinha um corte no supercílio, que a mãe disse com uma queda no dia anterior. Ela se disse arrependida das agressões e que usa remédios controlados. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.