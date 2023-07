Mãe é suspeita de vender virgindade da filha de 14 anos em Ribas do Rio Pardo

Mulher foi presa / Dourados News

A Polícia Civil investiga o caso onde uma mulher é suspeita de vender a virgindade da filha, de 14 anos, no município de Ribas do Rio Pardo. Além disso ela vendia fotos e áudios de cunho sexual da garota e a obrigada a se embriagar.

Segundo o Dourados News, o caso ocorreu entre 2022 e início de 2023.

A mãe teria vendido a virgindade da filha pelo valor de R$ 30 mil. A vítima afirma que o caso foi consumado, mas não sabe informar se a mãe recebeu a quantia.

A adolescente relata ainda que a genitora a embriagava para que o gerente de uma fazenda na cidade a estuprasse, além de vender fotos e áudios dela, de cunho sexual, segundo o Campo Grande News.

O caso chegou ao conhecimento da polícia através de denúncia do Conselho Tutelar do município de Panorama, em São Paulo, onde a garota reside atualmente com uma tia.

Os investigadores de Ribas do Rio Pardo já tomaram medidas pertinentes sobre o caso e segue com as investigações.