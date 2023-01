Mãe mentiu que filhos foram sequestrados e torturados por traficantes, concluí polícia

Faixada da DEPCA / (Foto: Divulgação)

Durante a investigação, a equipe da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) verificou que havia contradições no depoimento da mulher. Ela procurou a polícia dizendo que, por volta das 11h, cinco homens teriam ido até sua casa e sequestrado seus filhos de 2, 3,5 e 7, além de um bebê de 9 meses, com um veículo, torturando tanto também o ex-marido e o pai.

A Polícia Civil, concluiu nesta segunda-feira (23) que a mãe dos cinco meninos não foram sequestrados o torturados por traficantes bolivianos no dia 15 de janeiro. A mulher teria mentido que criminosos invadiram a cara e bateram nas crianças de 2 a 7 anos, no bairro Noroeste, em Campo Grande.

Na delegacia, a mãe das crianças alegou que o sequestro e tortura eram uma retaliação de integrantes de uma organização criminosa, porque a mãe dela estava cumprindo pena no presídio feminino e estava devendo dinheiro aos criminosos. No entanto, no local dos fatos, moradores negaram a versão.

A partir de então, a polícia passou a trabalhar também com a hipótese de que se tratava de uma falsa denúncia. Além disso, a mulher mais uma vez entrou em contradição ao expor detalhes sobre os supostos crimes.

As crianças, supostas vítimas, haviam sido ouvidas em depoimento especial, ocasião em que afirmaram terem sido sequestradas e torturadas, mas que havia indícios de que a fala delas teria sido induzida e manipulada pela mãe.

Ao ser confrontada com todos os elementos que contrariavam o que ela dizia, a mulher admitiu que inventou a história, porque seu marido teria sido ameaçado por traficantes da região e ela estava com medo de retornar para a sua casa, razão pela qual decidiu ir à delegacia e registrar falsamente os crimes. Ela irá responder por comunicação falsa de crime, infração penal prevista no art. 340 do Código Penal, que tem pena de 01 a 06 meses de detenção, ou multa.