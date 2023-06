Mãe pede ajuda em carta para escola e homem é preso por cárcere privado em Água Clara

Criança auxiliou na prisão / Foto: Divulgação

Uma jovem de 23 anos foi resgatada, junto ao filho de 10, após escrever uma carta denunciando violência doméstica e cárcere privado pelo companheiro, em Água Clara. O homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil após a escola receber a carta escrita a mão, na tarde de terça-feira, 27.

Conforme a polícia, a família vivia na área rural da cidade. Sem conseguir denunciar para vizinhos, porque o marido proibida convivência com outras pessoas, e a família distante, a mulher escreveu uma carta e enviou para escola do filho.

A carta descreve que o companheiro não deixa ela ter contato com ninguém e nem ir embora, ameaçando-a, dizendo que daria um tiro nela, caso ela tentasse fugir. A correspondência foi entregue para a diretora da escola, que entrou em contato com a Coordenadoria da Mulher do município, que comunicou a Coordenadoria da Mulher de Paraíso das Águas e Conselho Tutelar.

Os fatos então foram reportados à Polícia Civil, que agiu imediatamente e encaminhou uma equipe até o local indicado pela criança. Constatado os fatos, acusado foi autuado em flagrante, pelo crime de cárcere privado. Com o autor foi apreendida uma espingarda e munições, sendo ele autuado também por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.