24 de Agosto de 2025 • 09:56

Investigação

Mãe que teve guarda revogada sequestra filha de 3 anos na Capital

Ela é suspeita de maltratar a filha e por isso perdeu a guarda

Redação

Publicado em 24/08/2025 às 08:26

Atualizado em 24/08/2025 às 08:28

Divulgação Polícia Civil

Uma mulher de 20 anos, que teve a guarda da filha de 3 anos revogada pela Justiça, é suspeita de sequestro da criança em Campo Grande, neste domingo (24).

A ação, que contou com a ajuda de um homem, ocorreu em uma praça no bairro Indubrasil, nos fundos de uma base da Guarda Municipal.

De acordo com o Midiamax, o pai da menina, um homem de 21 anos, havia combinado a visita com a ex-companheira, que não via a filha há cerca de cinco meses. O encontro foi acertado por aplicativo de mensagens.

Ao chegar no local, a mulher teria agarrado a criança com força e a arrastado para dentro de um carro de cor preta, modelo Strada, que já a aguardava.

A menina, segundo o relato, gritou bastante antes de ser colocada à força no veículo, que fugiu em seguida.

O pai da criança, assustado, correu até a base da Guarda Municipal e acionou a Polícia Militar e o Grupo de Operações de Investigação da Polícia Civil, mas as equipes não conseguiram localizar o veículo.

O pai da criança informou à polícia que a ex-companheira já havia levado a filha uma outra vez, desaparecendo com ela por cerca de um ano.

Ele também relatou que a mulher maltratava a criança, que chegou a ter um pé queimado e apresentava hematomas pelo corpo. A guarda da menina havia sido concedida ao pai por determinação judicial.

O homem ainda disse acreditar que os autores tenham levado a criança para o Distrito do Capão Seco, no município de Sidrolândia.

