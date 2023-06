Mãe suspeita de torturar filho tem prisão preventiva decretada

Ilustrativa

A mulher de 20 anos, presa sob suspeita de torturar o filho de 4 anos, em Chapadão do Sul, a teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (14). Ela foi encaminhada para o presídio local.

As informações foram divulgadas pelo Campo Grande News. Ao site, o delegado Felipe Machado Potter afirmou que prossegue com as investigações e aguarda laudos.

O menino ainda se encontra internado na Santa Casa da Capital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

A prisão da mãe ocorreu na segunda-feira, dia 12 de junho, após a Polícia Militar ser acionada pelo hospital, devido às graves lesões encontradas na testa e olhos da criança.

A equipe médica contou que o pai levou o filho até a unidade e estava se contradizendo sobre o que causou os ferimentos.