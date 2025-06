Maio Amarelo deu certo em Aquidauana e encerramento teve música da campanha

Alunos do projeto Bombeiros do Amanhã, abrilhantaram a solenidade de encerramento da campanha Maio Amarelo / (Foto Juliano Dervalho)

O nome da música, é Gentileza e atenção, você não tá sozinho!. Na letra, a recomendação de “Bota o cinto, capacete e se beber não dirija. Gentileza e atenção, dirige em paz, evite briga. Dirigir em Aquidauana, só se for de um jeito bacana. No trânsito, a prevenção é o melhor caminho. Gentileza e atenção você não tá sozinho. Gentileza e atenção você não tá sozinho. Os alunos foram acompanhados pelo músico Vinicius Borges Cristaldo, do Departamento Municipal de trânsito (Demutran).

Uma música especial, composta por inteligência artificial, fez parte do momento cultural da solenidade de encerramento da campanha Maio Amarelo, este ano, em Aquidauana. A apresentação foi feita pelos alunos do projeto Bombeiros do Amanhã, na manhã desta sexta-feira, dia 30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Flávio Gomes, Diretor do Demutran em Aquidauana, apresentou balanço positivo do Maio Amarelo no município (Foto Juliano Dervalho)



O Diretor do Demutran-Departamento Municipal de Trânsito em Aquidauana, Flávio Gomes, avaliou como muito positivo, o resultado do trabalho de todos envolvidos na campanha Maio Amarelo. “Nós realizamos, mais uma vez, na Avenida Dr José Sabino, a Avenida Pantaneta, um simulado de acidente com três situações, uma delas, inclusive, com uma simulação de óbito de um condutor da bicicleta elétrica. E, além disso, fizemos blitz e campanha da abertura das voltas às aulas, para educação de trânsito na frente às escolas, onde existe maior fluxo de veículos”, resume o diretor.

O vice-prefeito de Aquidauana, Murilo Acosta Silva, considera que “nós precisamos de um trânsito mais humano, porque, só assim, vai diminuir o impacto causado na área da saúde e em diversos ramos da sociedade”. Para Murilo, “a Prefeitura tem feito os investimentos conforme o que o trânsito do nosso município necessita, para que o nosso trânsito fique organizado.” Heverton Bandeira Bastos, coordenador municipal do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), explicou que, quando alguém se deparar com vítimas de acidentes de trânsito, “a priori, não deve tocar na vítima, não mexer e aguardar o serviço de socorro. Se não foi acionado, acionar via 192”.

Em Aquidauana, a Central do SAMU depende de uma central de regulação de urgência e emergência, baseada em Campo Grande, conforme estabelecido por lei, em portaria 2048 do Ministério da Saúde. “Mas, nosso tempo de resposta para Aquidauana está dentro do previsto que preconiza o Ministério da Saúde, salvo aquelas situações corriqueiras nos mesmos horários. Aí fica aquela ocorrência no gancho, no aguardo até finalizar a outra”, esclarece Bastos.

Mesa solene foi composta por representantes de diversos segmentos envolvidos na proteção à vida das pessoas no trânsito (Foto Juliano Dervalho)



Ele contabiliza que, “em Aquidauana, os acidentes vêm aumentando, então a gente vê diariamente acidentes no mesmo período, um acidente no mesmo horário em Aquidauana, outro já em Anastácio, e a solução é a educação no trânsito, desde a escola até as ruas.”

Eliana Gonçalves, representante do Detran, destacou o fato de uma das atividades do Maio Amarelo de Aquidauana, a que foi realizada na Pestalozzi, estar em vídeo do Conselho nacional de Trânsito (Cenatran), sendo mostrada para todo Brasil. Para ela, “o encerramento foi simbólico porque melhorar o trânsito é nosso dever todos os dias do ano”.

A mesa solene, foi composta pelo Vice-Prefeito, Murilo Acosta; Diretor do Demutran, Flávio Gomes; Tenente José Eduardo Camargo Lemos, representante do 7° Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana; Tenente Laudo Modesto Crisânto, representante do Corpo de Bombeiros; Everton Bastos, Diretor Municipal do SAMU; Eliana Gonçalves, representante da Agência do Detran em Aquidauana; e Ana Graciele, Diretora do Campus da Universidade Federal de MS em Aquidauana.