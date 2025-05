Maio Amarelo: PRF reforça ações educativas para um trânsito mais seguro no MS

o combate ao excesso de velocidade será um dos focos na campanha / PRF

Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as ações educativas e fiscalizações de trânsito durante o Maio Amarelo no Mato Grosso do Sul. Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, o combate ao excesso de velocidade será um dos focos na campanha.

Em todo o estado, nas Delegacias e Unidades Operacionais, a PRF realiza ações como o cinema rodoviário, em que os motoristas e passageiros, seja de veículos de passeio, de carga ou viagem, são abordados e convidados a assistir palestras e vídeos educativos sobre condutas seguras no trânsito.

E o trabalho de educação para o trânsito vai além das rodovias. A Polícia Rodoviária Federal promove ações permanentes de educação e conscientização, com palestras em escolas para crianças e adultos e para empresas que operam frotas, além de instituições parceiras. Os policiais chamam a atenção para a importância do trânsito seguro, focando na redução de sinistros, mortes e feridos, de forma a prevenir os abusos que levam a acidentes graves.

O lançamento das ações do Maio Amarelo ocorreu na manhã desta segunda-feira (5), durante o evento coordenado pelo GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito. Participaram da ação a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), GCM (Guarda Civil Metropolitana), PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Cetran-MS (Conselho Estadual de Trânsito), DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), e empresas apoiadoras.

Após a solenidade de abertura, foram realizadas atividades de conscientização, distribuição de folhetos e abordagens didáticas aos condutores que passavam pelo centro da capital.

As ações se estenderam para o período da tarde, na Unidade Operacional da PRF na BR-163, principal rodovia do estado. Motorista e passageiros foram convidados a participarem de palestras educativas e refletirem sobre a importância de se respeitar as leis, valorizando a vida de todos que participam do trânsito.

O Maio Amarelo

O Maio Amarelo tornou-se um movimento global de conscientização para redução de sinistros de trânsito. O objetivo é a realização, durante todo o mês, de uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil com a intenção de colocar em pauta as questões relacionadas à segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, ampliando a conscientização para a segurança no trânsito nas mais diferentes esferas.

