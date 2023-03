PRF apreende 1,8 tonelada de cocaína em MS, maior carga da história

Apreensão de droga / PRF

APolícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 1,8 tonelada de cocaína e prendeu o condutor do caminhão que transportava a droga, na tarde desta segunda-feira (27), em Sidrolândia (MS). Esta é a maior apreensão única de cocaína da história da PRF.

Os policiais rodoviários federais abordaram, no km 480 da BR-060, o caminhão tanque, VW 24.280, conduzido por um homem, de 44 anos.

Após vistoria do Grupo de Operações com Cães (GOC-MS), os cães de faro, K9 Thor e K9 Amélia, indicaram positivamente para a presença de drogas no interior do compartimento tanque do veículo. Os policiais então realizaram a fiscalização avançada e localizaram três compartimentos ocultos com tabletes de droga.

Após a retirada e pesagem, foram apreendidos 1.860 Kg de cocaína. O prejuízo ao crime organizado com a apreensão é estimado em 354 milhões de reais.

O condutor disse que foi contratado por R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para transportar a cocaína do município de Jardim/MS para Campo Grande/MS, e que receberia ainda o veículo como parte de pagamento. Ele disse ainda que entregaria a droga para uma pessoa desconhecida em um posto de combustível em Campo Grande.

O veículo foi encaminhado juntamente com o preso para a Polícia Federal de Campo Grande.