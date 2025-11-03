Mais de 150 kg de cocaína são apreendidos em caminhão em Bandeirantes

O homem foi preso em flagrante / PRF

Uma ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) resultou na apreensão de 153 quilos de cocaína na tarde deste domingo (2), no município de Bandeirantes. A droga estava escondida no reboque de um caminhão abordado durante fiscalização de rotina na BR-163.

Durante a vistoria, os agentes localizaram diversos tabletes da droga ocultos na estrutura do veículo. O motorista informou aos policiais que havia saído de Campo Grande e que entregaria o caminhão em Aparecida de Goiânia (GO).

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o veículo e o entorpecente, à Delegacia da Polícia Civil de Bandeirantes.

