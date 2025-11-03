Mais de 150 kg de cocaína são apreendidos em caminhão em Bandeirantes

Droga foi localizada pela PRF escondida no reboque do veículo durante fiscalização na BR-163 no domingo
O homem foi preso em flagrante / PRF
Uma ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) resultou na apreensão de 153 quilos de cocaína na tarde deste domingo (2), no município de Bandeirantes. A droga estava escondida no reboque de um caminhão abordado durante fiscalização de rotina na BR-163.
Durante a vistoria, os agentes localizaram diversos tabletes da droga ocultos na estrutura do veículo. O motorista informou aos policiais que havia saído de Campo Grande e que entregaria o caminhão em Aparecida de Goiânia (GO).
O homem foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o veículo e o entorpecente, à Delegacia da Polícia Civil de Bandeirantes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Ação da 1ª Delegacia resultou na apreensão de 16 caixas de papel A4, avaliadas em R$ 6 mil
Saúde
Evento promovido pela Rede Feminina e Secretaria de Esporte incentiva saúde e conscientização sobre o combate ao câncer em Aquidauana
Trânsito
Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (3) na Avenida da Integração, próximo ao Parque Municipal
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS